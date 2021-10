‘RAK-man’ opent mediterrane bar in Tilburgse binnenstad: ‘Even aanwijzen wat je lekker lijkt’

Van Schaaijk - ook de ondernemer achter het succesvolle restaurant RAK aan de Piushaven - werd verliefd op een soortgelijk barretje toen hij in Barcelona op reis was. Een vriend tipte het hem met de woorden ‘echt iets voor jou’. De losse omgang kon hem bekoren: ,,Je zit gewoon relaxed aan de bar met een drankje en dan staat er de hele tijd iets lekkers. En dan heb je nog niks besteld. Dat gevoel.”



Er kwamen de laatste tijd aardig wat nieuwe horecazaken bij in de stad. Is er nog genoeg groei mogelijk? Hij lacht. ,,Goede vraag, een ethische bijna. Ik vind van niet, maar wél als het een eigen identiteit heeft. Kijk naar een café als Buitenbeentje hier verderop in de straat, dat is echt iets anders.” Hij wil geen namen noemen, maar ja: er zijn wel erg veel burgerbakkers in de stad onderhand.



In het pand waar verschillende eerdere horecazaken sneuvelden, zag de chefkok een ‘topplek’. Met op het terras plaats voor een man of veertig, binnen nog eens 55. Op zaterdag gaat de zaak van 17.00 tot 18.30 uur open voor genodigden, daarna voor de rest van de stad. Hooked is zeven dagen in de week vanaf 12 uur open.