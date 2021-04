Ramadan Tour verbindt Tilburgers: ‘We willen ons steentje bijdragen’

Niet iedereen neemt een flyer van Aknin aan, maar Jeroen Hopman (35) wel. Hij woont zelf ook in Stokhasselt en vindt dit een goed initiatief van de stichting. Hij merkt namelijk dat mensen niet altijd even aardig tegen elkaar zijn. ,,Dat vind ik jammer, ik hou niet van pestkoppen.” Waarop Aknin zegt: ,,Ik denk dat we nog veel te winnen hebben op het gebied van verbinden in deze wijk en daar willen we ons steentje aan bijdragen.” Op dat moment staat El Hani te praten met Geert-Twan van Puijenbroek (54). ,,Het is allemaal hetzelfde in mijn ogen. De één noemt het Allah, de ander Jahweh. Ik snap niet dat er oorlog gevoerd wordt vanwege het geloof, terwijl het allemaal van hetzelfde afstamt”, vertelt hij. Hij woont nu twee jaar in de wijk en is een keer in de moskee geweest om eens te kijken hoe het er daar aan toe gaat. ,,Het is eigenlijk hetzelfde, maar dan gewoon op een andere manier.” Hij hoopt dat de Ramadan Tour zorgt voor wat meer begrip voor elkaar. ,,Ik vind dit helemaal geen verkeerd idee, dit zou de kerk ook wat meer moeten doen.”