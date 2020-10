Ramkraak op kinderkledingzaak Qiëlly in Berkel-Enschot, gestolen kleding waait uit kofferbak

Bewoners Generaal Smutslaan balen van beperkt aantal parkeer­plek­ken, ‘Visite blijft straks weg’

29 oktober TILBURG - Bewoners van de Generaal Smutslaan klagen al langere tijd over het gebrek aan parkeerplaatsen. De recente herinrichting van de straat heeft daar bepaald geen verbetering in gebracht, vinden zij. Het aantal parkeerplekken voorziet ruimschoots in de behoefte, stelt de gemeente.