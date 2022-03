Rap als de bliksem duiken de flitsbezorgers in Tilburg op: ‘Zet de komst van nieuwe dark stores op pauze’

Het is een lastig dilemma. Want ja, zegt Samantha van Rooij van het Binnenstad Management Tilburg (BMT), de flitsbezorgers - die stunten met ‘binnen tien minuten na de bestelling de booschappen thuisbezorgd’ - zijn een fenomeen dat bij deze tijd past. ,,Alleen gaat het gepaard met enorme overlast als de ‘dark stores’ (de punten van waaruit wordt bezorgd - red.) in een buurt neerstrijken.”



De dark stores zijn de bevoorradingscentra van de vier flitsbezorgers die Nederland inmiddels telt. In Tilburg doken er vlak na elkaar drie op: de Duitsers Flink en Gorillas en de Turkse pionier Getir. Ze vechten een fikse concurrentiestrijd uit. En dan zijn er waarschijnlijk nog meer op komst. Het Franse Cajou heeft een oogje op Nederland net als Dija, Weezy en Zapp uit Engeland. Die laatste sjeest al door Amsterdam en bezorgt zelfs 24/7.



Het smaakt de consument goed: binnen een half jaar kregen bedrijven zoals Flink en Gorilla drie keer zoveel klanten. Maar de dark stores wekken ook wrevel. Midden in woonwijken, met vaak afgeplakte ramen en een drukte van komen en gaan. Van Rooij wijst op de Flink-bezorgplek aan de Korte Tuinstraat waar bewoners klagen over geluidsoverlast van de tientallen bezorgers die er staan te wachten en praten.