Rappen en dansen in Tilburgse studentenkamers tijdens Stukafest

Expositie: Er­do­gan-vluch­te­lin­gen met hart bij gevangenen

1 maart TILBURG - Met een expositie in Tilburg tonen Turkse vluchtelingen hun hun solidariteit met gevangenen in eigen land. ,,We kunnen niks doen om hen te beschermen. We kunnen alleen laten zien wat daar aan de hand is", zegt een van de tekenaars.