Rappende meneer Martijn uit Tilburg heeft tienduizenden volgers op TikTok: ‘De leerlingen vinden het geweldig’

Dat zijn leerlingen op St. Hubertus het helemaal geweldig vinden, is niet zo gek. De filmpjes zijn herkenbaar en grappig. Vaak figureren ze er zelf ook nog in. ,,Het draait niet alleen om mij, vaak is het een product van ons samen.”



Op TikTok zijn korte filmpjes te zien waarin vaak wordt gedanst of een stukje wordt nagespeeld. Meneer Martijn is er reuze fanatiek in. Niet alleen met leerlingen, maar ook thuis TikTokt hij gretig op los. Dat begon precies een half jaar geleden toen de scholen moesten sluiten en iedereen thuis aan de slag ging.



,,We hadden een pakket samengesteld zodat iedereen thuis kon werken en een omgeving in Microsoft Teams gecreëerd voor het contact,” vertelt Martijn. ,,Maar ik wilde dat contact ook op een andere manier onderhouden en toen heb ik TikTok aangemaakt. Dat speelt echt ontzettend onder de kinderen.”