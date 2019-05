Rapport: proces rond bouw De Roodloop in Hilvarenbeek was aaneenschakeling van fouten

In november vorig jaar werd aan De Roodloop in Hilvarenbeek op feestelijke wijze de nieuwe sporthal met zwembad geopend. De wijze waarop de accommodatie en exploitatie tot stand kwamen, was lang niet zo’n feest. Het jarenlange proces ging gepaard met een mislukte aanbesteding, uiterst moeizame onderhandelingen, onenigheid en ruzies in het college. Om een dergelijke gang van zaken in de toekomst te voorkomen, werd adviesbureau Hordijk & Hordijk gevraagd onderzoek te doen naar het hele proces.