Rashif El Kaoui volgt het spoor van zijn pa die hij amper heeft gekend

Aan het woord is Rashif El Kaoui. Samen met Ahmet Polat reconstrueert hij de route van El Kaoui's vader, die vanuit Marokko naar België reisde en uiteindelijk stierf in Zuid-Frankrijk. Het resultaat van die tocht is te zien in de voorstelling De Bastaard van Het Zuidelijk Toneel die op woensdag 15 september in première gaat in theater De Nieuwe Vorst in Tilburg.