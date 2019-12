Ravage na botsing op kruispunt Ringbaan-West en Bredaseweg in Tilburg

LocHal Tilburg is World's Building of the Year: ‘Geweldig, een van de meest prestigieu­ze prijzen’

7 december TILBURG - De LocHal in Tilburg is uitgeroepen tot World's Building of the Year. ,,Geweldig, het is een van de meest prestigieuze prijzen ter wereld op het gebied van architectuur", laat een architect van het gebouw weten.