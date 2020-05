Ravage op Blaakweg Tilburg: vrachtwagen raakt verkeersportaal met borden en kantelt

Droogte en vraatzuch­ti­ge kever eisen tol: sparren in Stadsbos013 moeten pijlsnel om

11 mei TILBURG - In drie dagen tijd gaan 186 sparren in Stadsbos013 spoorslags tegen de vlakte. Maandag is met het werk begonnen. De bomen zijn aangetast door droogte en de letterzetter, een kever. Ze waren daarmee een gevaar geworden voor voetgangers en fietsers (vooral mountainbikers) in het bos.