Ravage op Ringbaan-Zuid in Tilburg: automobilist rijdt door na aanrijding met scooter

Heerkens terug op trainings­veld Willem II: ‘Ik ben 32 jaar, maar als een kind zo blij’

Na drieënhalve maand blessureleed is verdediger Freek Heerkens weer aangesloten bij de groepstraining van Willem II. De ervaren kracht is tijdens het trainingskamp in Oisterwijk nog niet volledig inzetbaar, maar: ,,Dat zal me nog even worst wezen.”

7 januari