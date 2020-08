Ravage op straat als auto crasht tegen twee huizen na wilde achtervolging in Tilburg

video Verdachte opgepakt na schietinci­dent op parkeer­plaats bij Albert Heijn in Tilburg: ‘Het klonk als een kalasjnik­ov’

6 augustus TILBURG - Op de parkeerplaats bij supermarkt Albert Heijn en dierenwinkel Pets Place aan het Paletplein in Tilburg is donderdagavond rond 19.20 uur geschoten. Bij de politie kwamen meerdere meldingen hierover binnen. Volgens een ooggetuige klonk het alsof er met een kalasjnikov werd geschoten. Er is een verdachte opgepakt in de buurt van de supermarkt.