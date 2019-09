Ravage op Tilburgse kruising door botsing met twee auto's, ambulance komt om inzittend kind na te kijken

Tientallen kilo's harddrugs gevonden in woning Tilburg: man en vrouw aangehou­den

15:28 TILBURG - Twee personen zijn aangehouden in een woning in Tilburg omdat zij in het bezit waren van ‘tientallen kilo's harddrugs’ en duizenden euro's aan contant geld. Dat gebeurde in de nacht van vrijdag op zaterdag, meldt de politie. Omdat een man fysiek geweld gebruikte tegen agenten, spoten zij met pepperspray.