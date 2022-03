Reacties Tilburgse partijen op verkiezingsavond: ‘Een complete aardverschuiving in de stad’

,,Heel erg jammer", reageert Helma Oostelbos van de SP. ,,Ik had gehoopt op vier zetels, het zijn er twee met een kans op nog één extra. ,,In dat geval maken we misschien nog kans op meebesturen. Als we worden gevraagd gaan we zeker in gesprek.” Waardoor het verlies komt? ,,Ik weet het niet. We zijn toch goed zichtbaar geweest.”



Het CDA had verlies ingecalculeerd, zegt lijsttrekker Ineke Couwenberg. ,,Voor een deel omdat we de landelijke politiek niet mee hadden. Maar deels moet het ook te maken hebben met hoe we het lokaal hebben aangepakt. Daar moeten we ons op bezinnen.” Of het wel of niet opnieuw meebesturen wordt? ,,Dat wachten we gewoon af.”



Anne-Miep Vlasveld van Partij voor de Dieren, totale nieuwkomer in de Tilburgse raad, is 'blij, heel blij‘. Vier jaar geleden deed de partij niet mee omdat er geen stabiele lijst te maken was, vertelt ze. ,,We hoopten vooraf op twee zetels, zo zag het er ook uit in de peilingen. Als je die dan krijgt is dat fantastisch.” De partij Hart Voor Vrijheid concludeert juist dat het ‘onze tijd nog niet is’. ,,We zijn er reëel onder, nog geen jaar bezig en dus kennen mensen ons nog niet”, zegt Ferdi Scholten.