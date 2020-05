Reacties uit Tilburg en Goirle: de extra ruimte van premier Rutte is nog geen verlossing

Somerset: raad Tilburg ‘onjuist ingelicht’ over Kempenbaan

17:25 TILBURG - Wethouder Berend de Vries heeft de gemeenteraad van Tilburg ‘onjuist en onvolledig geïnformeerd’ over de ontwikkelingen rond de Kempenbaan-Oost. Die forse beschuldiging uit Somerset Capital Partners donderdag in een tweede brief aan de gemeenteraad.