Rebellerend drietal slaat niksvermoedende voorbijgangers in Tilburg, politie zoekt getuigen

Oma Wiesje (80) is dagje verpleeg­kun­di­ge bij het ETZ: ‘Dat ik dit op mijn oude dag nog mee mag maken’

16:04 TILBURG- ,,Goedemorgen meneer. Hoe gaat het met u? Ik kom even uw bandje scannen.” Wiesje van Opstal pakt haar apparaat en kijkt welke medicijnen de patiënt nodig heeft. ,,Wat is het pijncijfer?” Zittend heeft de patiënt geen pijn maar bij het lopen wel. ‘Een negen’. Tot zover niks geks, behalve dat Wiesje tachtig jaar is.