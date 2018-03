Rechtbank Breda: proces tegen Johan van Laarhoven pas van start als hij erbij kan zijn

Bircan stemt met zijn zoons in Tilburg-Noord: 'In deze wijk moeten we het samen doen'

14:35 TILBURG - Hij stemt voor eensgezindheid in Tilburg-Noord. Dat is het ideaal van Bircan Ataseven (47). Hij heeft een Turkse achtergrond, maar woont al zijn hele leven in Noord. Sinds zijn 21e heeft hij een Nederlands paspoort. Samen met zijn zoons Semih (19) en Yigt-can (23) brengt hij zijn stem uit in het stemlokaal bij basisschool De Vlashof in Noord.