Rechtbank: Club FIX in Tilburg terecht dicht

BREDA - Burgemeester Theo Weterings heeft de Tilburgse discotheek Club FIX terecht op slot gedaan. Dat heeft de kortgedingrechter in Breda bepaald. De sluiting per 8 februari blijft daardoor in stand.

Weterings besloot de tent aan het Pieter Vreedeplein te sluiten na ernstige ongeregeldheden in de nieuwjaarsnacht. Een beveiliger sloeg een gast die tegen de deur schopte. Toen even later de eigenaar van de ondergrondse discotheek door iemand anders werd geslagen, gingen beveiligers en horecapersoneel achter de dader aan, zelfs tot op het plein. Daarbij sloegen beveiligers ook al. ,,Hieruit volgt dat de reactie van de beveiligers op het gedrag van de bezoekers niet de-escalerend is geweest’', oordeelt de voorzieningenrechter.

De rechter stelt ook dat de burgemeester voor een kortere sluiting had kunnen kiezen, maar dat acht weken niet onredelijk is. Volgens de burgemeester was langer dan de minimale zes weken nodig, omdat het om twee verschillende incidenten ging. Bovendien was Club FIX vorig jaar ook al een keer zes weken gesloten, nadat er een vuurwapen is gevonden.

Klokgebouw Eindhoven

De sluiting staat los van de massale vechtpartij afgelopen weekend in het Klokgebouw in Eindhoven. Daar gingen zeker veertig mensen op de vuist tijdens het R&B-feest FIXtival. Overigens vertelde eigenaar Sjaam Paragh tegen de rechter dat Club FIX niets van doen had met de organisatie en dat het alleen voor de naamsbekendheid haar naam aan het feest had verleend. Afgelopen week trad Club FIX echter wel op als organisator richting onze krant.