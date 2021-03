Rechtbank dwingt gemeente tot nieuw onderzoek naar Berktweg Haaren

DEN HAAG/HAAREN – De Raad van State vindt dat de gemeente Oisterwijk aanvullend onderzoek moet doen naar de vraag of de Berktweg in Haaren wel breed genoeg is voor al het vrachtverkeer dat straks van en naar het regionale agrarische logistieke centrum Greenport rijdt.

Daarvoor krijgt de gemeente een half jaar de tijd. En dat is niet het enige huiswerk dat de hoogste bestuursrechter in een tussen-uitspraak uitdeelt aan de gemeenteraad. Haaren zal ook moeten uitleggen waarom het totale bouwperceel van de Greenport 2,1 hectare groot is, terwijl de provinciale Verordening Ruimte voor dergelijke nieuwe ontwikkelingen slechts maximaal 1,5 hectare hectare toestaat. Daarmee is het Greenportplan in strijd met het Brabants ruimtelijke ordeningsbeleid. Verder is de buitenopslag van compost niet goed geregeld. Ook dat moet worden aangepast in het bestemmingsplan.

Voor de rest heeft de Raad alle bezwaren van omwonenden en omliggende kwekerijen verworpen. Maar de hoogste bestuursrechter deelt in ieder geval het belangrijkste bezwaar van de tegenstanders: de ‘te’ smalle Berktweg. Volgens de gemeente Haaren is de Berktweg na een verbreding van 4,5 naar 5,5 meter breed genoeg om al het extra vrachtverkeer van en naar het agrarische logistieke hulpbedrijf Greenport af te wikkelen.

Verharde berm

Hoewel de gemeente zelf erkent dat 5,5 een meter niet voldoende is voor twee passerende vrachtwagens, zou dat geen probleem moeten opleveren. Want de berm wordt deels verhard, waardoor de vrachtwagens elkaar toch stapvoets kunnen passeren. De Raad van State zet daar net als de bezwaarmakers vraagtekens bij. Volgens het bestuursrechtscollege gaat Oisterwijk er ten onrechte vanuit dat er op de Berktweg ruim zicht is voor al het verkeer. Maar uit tijdens de rechtszaak getoonde foto’s en kaartmateriaal blijkt het wel mee te vallen met dat ruime zicht.

De gemeente zal binnen 26 weken moeten aantonen dat er wel voldoende zicht is voor twee tegemoetkomende vrachtwagens, of andere verkeersmaatregelen moeten voorstellen. Ook zal nog eens haarfijn moeten worden uitgelegd waarom een bouwperceel van 2,1 ha niet in strijd is met de provinciale Verordening, of alsnog 0,6 ha schrappen. Mocht er geen tweede zitting over het reparatiebesluit komen, volgt een einduitspraak over een half jaar.