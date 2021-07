Rechtbank gewraakt in zaak waarbij Tilburgers elkaar met mes en klauwhamer te lijf gingen

Rommelige nacht met veel opstootjes en aanhoudin­gen op laatste drukke nacht in Tilburg

10 juli TILBURG - Een lange rij wachtenden die willen gaan dansen bij Café Philip op de Heuvel: na twee uitgaansweken is het daarmee weer gedaan in het Tilburgse straatbeeld na vrijdag. Het was in de nacht van vrijdag op zaterdag nog erg druk in de stad, wat voor de nodige opstootjes zorgde, aldus de politie.