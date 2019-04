Rechtbank in Leeuwarden geeft Tilburger (32) hogere straf voor vervoeren drugsafval

De man bestuurde een bestelbus die was volgeladen met jerrycans en vaten met drugsafval. Het afval was zeer waarschijnlijk afkomstig van een xtc-lab. Op de bijrijdersstoel zat een 36-jarige plaatsgenoot van de bestuurder. Diens zaak werd twee weken geleden aangehouden omdat er iets niet goed was gegaan met het toezenden van de dagvaarding. De Tilburger zei dat hij met een lege bus naar het noorden was gereden.

Ergens in de buurt van Heerenveen had hij het afval opgehaald. Hij was van plan om de bus met het drugsafval in de buurt van Tilburg op een parkeerplaats achter te laten. Over de rol van zijn plaatsgenoot en over de opdrachtgevers wilde de man niets kwijt. Hem was 1000 euro beloofd, hij had uiteindelijk nog 250 euro gekregen voor het ritje naar Friesland. De rechtbank nam het hem kwalijk dat hij had getracht ‘de sporen van de grootschalige productie van xtc te verdoezelen’.