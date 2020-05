Rechtbank opent 6 juli nieuwe locatie Tilburg, aan het Piusplein

De rechtbank Zeeland-West-Brabant wil om financiële- en beveiligingsredenen een kleiner pand betrekken, zo maakte ze eerder al bekend. De entree bij de rechtbankgebouw aan het Stadshuisplein voldeed niet meer aan de nieuwe landelijke veiligheidseisen. Verbouwen zou een forse investering betekenen, zegt een woordvoerster. ,,Bovendien was het gebouw te groot geworden, het was niet meer efficiënt in gebruik.”

Rechtbank Zeeland-West-Brabant heeft locaties in Breda, Bergen op Zoom, Tilburg en Middelburg. Sinds juni 2018 beschikken de hoofdlocaties in Breda (dat een nieuwbouw kreeg) en Middelburg over kantoorwerkplekken voor de ongeveer 670 medewerkers. De panden in Tilburg en Bergen op Zoom fungeren sindsdien enkel als zittingslocaties, met name voor kantonzittingen. In Tilburg worden ook veel verkeersovertredingen afgehandeld.

Verbouwing

De verbouwing van de benedenverdieping van het complex aan het Piusplein - boven de rechtbank zitten woningen - is gaande. Naast drie zittingszalen worden er onder meer wachtruimtes gebouwd. De glazen toegangsdeur krijgt belettering. Dit gebeurt in samenspraak met het Rijksvastgoedbedrijf, van wie de rechtbank de panden huurt. Het interieur verhuist vanuit het Stadhuisplein naar het Piusplein.