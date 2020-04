Rechter geeft Laco gelijk: het weigeren van vergunningen voor een snuffelmarkt is niet terecht

Op zich is de vraag of Laco sportcentrum De Roodloop beschikbaar mag stellen voor snuffelmarkten een theoretische. In de sportzalen en het zwembad gebeurt nu helemaal niets. ,,Deze coronacrisis treft ons midden in het hart. We proberen alles zo goed mogelijk schoon te houden, het water goed te conditioneren en de kosten zoveel mogelijk te beperken. Meer kunnen we nu niet doen. Maar als het mag, kunnen we morgen gewoon weer open", stelt directeur Lavrijsen als exploitant van De Roodloop.