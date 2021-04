Rechter kijkt naar zonnepark Beeksedijk: zijn alle procedures goed gevolgd?

De subsidie voor het zonnepark aan de Beeksedijk in Goirle is al toegekend. Daarmee kan het bedrijf TP Solar dus aan de slag om op een terrein van zestien hectare groot, netto in totaal zes hectare aan zonnepanelen te plaatsen. Dat is met tussenruimten zodat er een kruidenveld kan groeien, waar nu nog landbouwgrond is te zien.