Rechter: ‘spoorwegovergang bij De Hemeltjes in Berkel-Enschot alleen voor bestemmingsverkeer

Het tuincentrum had de gemeente voor de rechtbank gedaagd omdat sinds het instellen van de beperking, eerder was de overgang voor al het gemotoriseerd verkeer open, klanten en leveranciers veel moeite zouden hebben het bedrijf te bereiken. Veel mensen zouden het onderbord niet lezen dat bestemmingsverkeer, naar bijvoorbeeld het tuincentrum, wel is toegestaan. Buitenlandse chauffeurs die goederen brengen begrijpen de tekst bovendien niet. Toevallige passanten worden in de ogen van eigenaar Kees Robben ook afgeschrikt.

De gemeente ziet dat heel anders. ,,We hebben zelfs een extra bord toegevoegd dat bedrijven bereikbaar zijn. Dat is bijna voor de volle honderd procent gedaan voor De Hemeltjes", aldus de advocaat namens het college van B en W tijdens de zitting.

Doorgaande route

De rechter kan zich vinden in dat argument. Reden dat hij vindt dat het tuincentrum niet geraakt wordt door het verkeersbesluit. Bovendien vindt hij dat het tuincentrum het sowieso niet moet hebben van toevallige passanten, omdat die daar helemaal niet in de buurt kunnen komen omdat het bedrijf niet op een doorgaande route ligt.

Tilburg is bang dat de weg zonder de beperkingen een sluiproute wordt voor doorgaand verkeer. Omdat de weg daar niet geschikt voor is, er in het verleden al ongelukken zijn gebeurd en bewoners van een nieuwe woonwijk daar straks last van krijgen is de maatregel genomen.