Rechter tikt Tilburg op de vingers over daklozen in gezinswoning De Blaak

In september zou stichting Springplank de eerste vier dak- en thuislozen in de gezinswoning in de Blaak onderbrengen. De gemeente verleende hiervoor eerder een omgevingsvergunning, maar volgens de voorzieningenrechter is de vergunning, die in strijd is met het bestemmingsplan, onzorgvuldig tot stand gekomen en niet goed gemotiveerd.