Rechter: ‘Tilburg mag autoverhuurder KAV niet meer in kwaad daglicht stellen’

Tilburgse doolhof Doloris wil bud­dy-pro­ject voor mensen die slecht ter been zijn

11:34 TILBURG - Doloris, de surrealistische, artistieke doolhof in het voormalig postkantoor aan de Spoorlaan, werkt aan een buddy-project voor mensen die slecht ter been zijn en niet zelf naar binnen kunnen. Volgens Matthijs Verhagen van Doloris zit de persoon die fysiek niet in staat is om door het labyrint te lopen in een cabine met een virtual reality bril en doolt de buddy met een 360-graden camera door de kamers en gangen.