Rechter vindt versturen van 12.000 whatsappjes door Tilburger geen stalking

Vijf kransen in Tilburg ter herdenking afschaf­fing slavernij

15:01 TILBURG - Met vijf kransleggingen en een minuut stilte is in Tilburg woensdagmiddag herdacht dat Nederland precies 157 jaar geleden de slavernij afschafte. De plechtigheid in het Vrijheidspark vond deze keer plaats met een beperkt gezelschap.