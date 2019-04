Rechter ziet kans dat Tilburger weer gaat dealen, verdachte moet proces in cel afwachten

C. zit voor het eerst in z'n leven in de gevangenis. Hij werd in januari door de politie gepakt en die vond een hoop drugs. 8 gram coke, 1.345 xtc-pillen en een ons of zeven cannabis. De verdenking is niet alleen dat hij het had, maar ook dat hij het verkocht. ,,Er is naar het oordeel van de rechtbank gevaar voor herhaling. Dat zit hem in de hoeveelheid, de verschillende plekken waar u het verstopte, de gevonden weegschaaltjes en u heeft drie telefoons.”