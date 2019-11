Rechters verbazen zich over gedrag van Oirschotse zedenverdachte naar 16-jarig meisje

DEN BOSCH - Zelfs de door de wol geverfde rechter kon het niet laten. “Hoe komt u er bij”, vroeg ze een man uit Oirschot. Deze (51) stuurde filmpjes waarin hij met zichzelf bezig was naar een meisje van 16. Hij had haar ook onder haar rokje gegrepen, zegt zij en dat moet hem vijftien maanden cel kosten, vindt het OM

De gezinnen van de man en het meisje kennen elkaar goed. Vandaar dat ze gezamenlijk bij een derde familie oud en nieuw vierden op 31 december 2017. De man ging tussendoor even naar huis om de hond uit te laten. Het meisje liep met hem mee. Volgens haar randde hij haar thuis aan. Hij greep onder haar rok en gaf een lange tongzoen. Ook vroeg hij of ze hem wilde betasten.

Terug op het feest zagen anderen dat hij haar op zijn schoot trok en aan haar zat. Men zei dat hij op moest houden: het is een kind. Daar bleef het niet bij. Een paar maanden later, met carnaval, kreeg het meisje ongevraagd ongepaste filmpjes die hij van zichzelf had gemaakt.

‘Beetje dom’

Tot verbazing en lichte ergernis van de rechters wuifde de man het allemaal weg. Het meisje wilde zelf mee naar de hond, hij had gekust maar zonder tong, niet aan haar gezeten en ze had zelf om de filmpjes gevraagd. Hij zou in ruil opnames van haar krijgen. De rechters konden er moeilijk bij. Ze bleven hem (‘een getrouwd man met twee dochters’) bevragen. Waarom doet u dat? Meent u dat nou? Beseft u wat u deed? Tja, schokschouderde de man. “Het was een beetje dom, ja, maar mensen doen nu eenmaal domme dingen.” Volgens hem had ze aangifte gedaan om smartengeld te innen.

Officier van justitie Ester Lodder vond het niet dom maar hoogst ongepast, onacceptabel. “Zelfs al is zijn versie juist, en zelfs al was het geen meisje van 16 maar een vrouw van 20, 40 of 50, dan doe je zoiets niet. Zo behandel je vrouwen niet.” Zoals in de meeste zedenzaken is er geen hard bewijs maar enkel het woord van de een tegen de ander. Maar de man had vier verschillende verhalen tegen de politie verteld. En anderen zagen hem op dat feest verkeerd bezig. Vijftien maanden cel eist ze, waarvan vijf voorwaardelijk zodat hij ‘dit gedrag voorlopig uit zijn hoofd laat’.

Quote “Zelfs al is zijn verhaal echt waar, en zelfs al was het geen meisje van 16 maar een vrouw van 20, 40 of 50, dan doe je zoiets niet. Zo behandel je vrouwen niet.” Ester Lodder, Officier van justitie