Recidivist gaat weer de mist in en verwaarloost meer dan tien honden in Tilburg

Dakdekkers zetten per ongeluk dak in brand in Tilburg, maar blussen het zelf weer

15:41 TILBURG - Op het dak van een huis aan de Paterstraat in Tilburg woedde woensdagmiddag brand. Dakdekkers waren bezig met een gasbrander, toen zij per ongeluk het dak in brand zetten. Het lukte hen zelf om het grootste vuur even later te doven.