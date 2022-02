Reclamebelasting van 500 euro voor houten bord naast de deur: ‘Ik mis het menselijke’

Het gaat om de reclamebelasting over 2020 en 2021, twee keer 250 euro. ,,Het is niet erg om ergens voor te betalen, als het maar in verhouding is”, zegt Baak. Ze is niet boos, blijft er vrolijk onder, maar toch: ,,Ik mis het menselijke.”



Nadat ze (tevergeefs) bezwaar maakte stuurde de gemeente vier foto’s mee waarop de reclamebelasting is gebaseerd. ,,Er is helemaal ingezoomd op het bord, want zo makkelijk is het vanaf de straat niet te zien. ‘Kom aan jongens’, denk ik dan. Klop even aan als je die foto’s schiet, laat weten dat er consequenties aan zitten in plaats van meteen deze aanslagen.”



Het zijn er ook meteen twee. ,,Misschien hebben ze vanwege corona gewacht? Uit coulance? Maar ja, ik ben pas net weer op gang aan het komen. En al stikte ik van het geld, dan had ik hier nog steeds moeite mee.”