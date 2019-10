Reclamebranche dreigt Tilburg met claim bij ja/ja-sticker

Sloop Van Besouw in Goirle binnen iets meer dan een week hervat

7:31 GOIRLE - De buurtbewoners van het Van Besouw-terrein in Goirle zijn 'verbijsterd' over de gang van zaken aangaande de sloop van de fabrieken van Van Besouw aan de Kerkstraat. In een brief aan de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant vragen de buurtbewoners of er extra aandacht komt voor trillingen en duidelijkheid over het asbest in de panden. De bewoners eisen betrokkenheid bij het sloopplan. Enkele vragen in die brief kwamen donderdagavond aan de orde tijdens een infoavond.