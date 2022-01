Recreatiepark WaterProef in Tilburg ligt niet lekker: 121 bezwaren ingediend

Trio HC Tilburg naar halve finale Pan American Cup, WK-ticket in zicht

Het trio van HC Tilburg dat in Chili met Argentinië strijdt om de Pan American Cup is nog altijd in de race om een WK-ticket. Federico Fernandez Onega, José Leandro Tolini en Maico Casella spelen vrijdag de halve finale tegen een nog onbekende tegenstander.

25 januari