Rector Poulisse wordt Ridder bij afscheid 2College

Video Twee gewonde mannen aangetrof­fen bij woning in Riel

15:48 RIEL - Twee mannen van 28 en 29 jaar zijn vrijdagochtend gewond geraakt in een woning aan de Vonderwei in Riel. Beiden zijn naar het ziekenhuis gebracht. Het tweetal is aangehouden voor betrokkenheid bij hetgeen er zich in de woning heeft afgespeeld, aldus een politiewoordvoerster.