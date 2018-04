Reddingsboot biedt Reddingbrigade Tilburg'98 nieuwe kansen

De reddingsboot maakt deel uit van de nationale reddingsvloot en is één van de vier boten in Midden- en West-Brabant. De andere drie liggen in Bergen op Zoom, Breda en Moerdijk. Het vaartuig van de Tilburgse reddingsbrigade ligt niet in Tilburg, maar in Oosterhout. Daar lag die al, want de RBT'98 krijgt niet de beschikking over een nieuwe boot, maar over de oude van de reddingsbrigade in Oosterhout, die is afkomstig uit 2015.

De reddingsbrigade in Oosterhout houdt op te bestaan. ,,Daarom moest een oplossing worden gezocht voor de boot", legt Marc van den Berg, coördinator Regionale Voorziening Reddingsbrigades, uit. ,,De boot komt op naam van de reddingsbrigade in Tilburg en gaat die samen met vrijwilligers uit Oosterhout bemannen."

Goede afspraken

Dat de boot in Oosterhout blijft liggen is geen probleem voor RBT'98. ,,We hebben goede afspraken gemaakt", is Michelle Vermeer, secretaris van de vereniging van mening. ,,Zo kunnen we altijd over de boot beschikken, we hebben de sleutels." Daarnaast hoeft er alleen betaald te worden voor de brandstofkosten en zijn er goede faciliteiten. Zo kan de bemanning gebruik maken van de kleedkamers.

Het vaartuig wordt ingezet bij waterhulpverlening, dat kan zijn bij evenementen op het water als roeiwedstrijden op het kanaal en de intocht van Sinterklaas in de Piushaven. Daarnaast kan de boot worden ingezet bij overstromingen in Nederland.

Vervolgtraject