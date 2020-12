‘Redelijk groot’ amfetaminelab gevonden in flatwoning in Tilburg, een verdachte aangehouden

Gezocht: schaapher­der. Moet kunnen buffelen, en een diploma hebben

9 december LOON OP ZAND - Is het hoeden van schapen de baan van je dromen? Iets dat je altijd al had willen doen? Snel reageren dan, want begrazingsbedrijf De Lachende Ooi zoekt een herder die in de omgeving van Tilburg het veld in wil.