Reden voor een feestje bij Frans en Riet: ze zijn zestig jaar getrouwd!

Corona-arts ETZ: ‘Aantal coronapa­tiën­ten stijgt snel in onze ziekenhui­zen, we moeten nieuwe ramp voorkomen’

5 oktober TILBURG - De komende dagen worden ‘echt krap’, zegt arts-microbioloog Jean-Luc Murk van het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis in Tilburg. Hij zegt maandagavond in Op1 (NPO 1) zich zorgen te maken over het snel oplopende aantal coronapatiënten in Brabantse ziekenhuizen. ,,Als het zo doorgaat wordt de reguliere zorg straks weer opgeschort. Ik durf daarvoor mijn hand in het vuur te steken.”