Redhead Days, evenement voor roodharigen, kiest voor Tilburg vanwege gemoedelijkheid en de vele kroegen

Stijn Hilgers is bij Tilburgse vertoning ‘Schapen­held', de film over zijn herdersbe­staan

14:29 TILBURG/GOIRLE - Schaapherder Stijn Hilgers is vanuit Frankrijk even terug op het Ooijevaarsnest in Goirle, nu de over hem gemaakte documentaire in de bioscopen gaat draaien. In Tilburg is de film zondag te zien in Cinecitta.