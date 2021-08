Redhead Days in Spoorpark Tilburg krijgt ook aandacht uit Zwitserland

De potentiële vluchtelin­gen van Tilburg krijgen nu al de schuld van huizente­kort, corona en alle mogelijke toekomsti­ge terreuraan­sla­gen

28 augustus Sodeju zeg. Dacht ik gisteren. Eerst nog in positieve zin, overigens. Er zijn extra locaties nodig voor de opvang van vluchtelingen, en Tilburg meldde zich meteen. De gemeente – ik parafraseer even een woordvoerder – wil graag mensen helpen die in de knel zitten. En dat klopt.