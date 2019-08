Redhead Days ook volgend jaar weer in Tilburg

Boeken rond het Paleis: 'Wat is een boek nog waard?’

13:55 TILBURG - Op internet, in kringloopwinkels, op markten, bij antiquariaten. Er worden zoveel tweedehands boeken aangeboden. Wat is een boek waard? En zit er nog wel handel in? Op zoek naar antwoorden op Boeken rond het Paleis, dat zondag in Tilburg plaatsvindt.