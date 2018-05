Reed buschauffeur Arriva in Tilburg onder invloed? 'Hij slingerde over twee rijbanen'

Mysterie gaat verder: opnieuw lappen op klepels in toren van Heikese Kerk

16:43 TILBURG - Opnieuw zijn vilten lappen aangetroffen op klepels van de luidklokken in de Heikese kerk. Eerder dit jaar ontdekte beiaardier Carl van Eyndhoven dat vijf lappen aan de binnenkant van de grote klokken waren bevestigd. Die zijn verwijderd. Onlangs zag een medewerker van klokkengieterij Koninklijke Eijsbouts opnieuw lappen in de klokken. Hij was in de toren van de Heikese kerk voor reparatiewerkzaamheden. Het gaat nu om drie lappen om de klepels.