Reesfiets Cultuursafari: fietsen langs voetbaltheater en accordeonmuziek

27 september DEN BOSCH - Vandaag in Tilburg, morgen in Den Bosch en volgende week werken op de Eerste Hulp in Uden of Breda. Vanaf volgend jaar kan het. En met deze nieuwe groep regionaal-flexibele verpleegkundigen zetten negen Brabantse ziekenhuizen een eerste stap richting het oplossen van het personeelstekort.