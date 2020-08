Reeshof Aan Zet weigert gesprek met wethouder De Vries over Wijkevoort, ‘Hij heeft nooit oprecht interesse getoond’

Spel op de wagen

Reeshof Aan Zet heeft daarom alle hoop gevestigd op de gemeenteraad, die zich in september definitief moet uitspreken over de plannen voor een groot bedrijventerrein op de locatie langs de A58. ,,Het spel is op de wagen”, zegt Peters. ,,Wij hopen dat de raad zich goed georiënteerd heeft en zijn benieuwd naar individueel stemgedrag van raadsleden.” Het college wil op Wijkevoort een XXL bedrijventerrein van 80 hectare aanleggen om nieuwe ruimte te creëren voor grote industriële en logistieke bedrijven. Volgens het college levert dat 2800 tot 4000 banen op. Peters vindt het jammer dat het college de actiegroep als tegenpartij ziet. ,,Wij zijn wel tegen het huidige plan, maar we staan open voor andere ontwikkeling met behoud van natuur.” Reeshof Aan Zet is niet de enige groep die zich verzet. Ook andere omwonenden en milieugroepen zijn tegen de plannen.

In gesprek blijven

Maandag ontvingen alle sleutelfiguren en woordvoerders van deze partijen een uitnodiging van De Vries. Een woordvoerster van de gemeente laat weten dat het gesprek bedoeld is om ‘met elkaar in gesprek te gaan over de laatste stand van zaken’. Of er ook mededelingen over nieuwe ontwikkelingen worden gedaan kon zij niet zeggen. ,,Het is altijd goed om met elkaar in gesprek te blijven.” De woordvoerster wijst erop dat andere organisaties en sleutelfiguren wel op de uitnodiging zijn ingegaan.