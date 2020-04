Reeshof: eigen theaterzaal ja, concurrentie met de binnenstad nee

Update + Video Pand Van der Aa Kozijnen in Esbeek voor groot deel uitgebrand: ‘Dit doet pijn, het bedrijf was helemaal bij de tijd’

7:21 ESBEEK - In het bedrijfspand van Van der Aa Kozijnen in Esbeek is donderdagavond rond 21.00 uur een zeer grote brand uitgebroken. Eigenaar Mark van der Aa was nog aan het werk toen de brand uitbrak. Er raakte niemand gewond, maar het pand is zeer zwaar beschadigd. Rond 23.00 uur gaf de brandweer het sein brand meester, met daarbij de mededeling dat het nablussen nog tot diep in de nacht gaat duren.