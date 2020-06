Reeshof geteisterd door auto-inbraken: 14 auto's gestript in maand tijd

Politie Team Leijdal, dat verantwoordelijk is voor Tilburg-West, Goirle en Riel, heeft het vermoeden dat een dadergroepering die vaak rondtrekt achter de inbraken zit. ,,Vanaf 1 mei tot heden zijn er in de Reeshof veertien auto's gestript. In het hele teamgebied zijn er 23 auto-inbraken geweest en in het district Hart van Brabant is er circa 63 keer ingebroken in auto's.”