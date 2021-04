Reeshof krijgt geen kermis, kermissen Berkel-Enschot en Udenhout nog onzeker

Tilburg telt veel meer huizen van 1 miljoen euro, bijna nergens is groei zo groot

7 april TILBURG - In heel Nederland stijgt het aantal woningen dat meer dan één miljoen euro waard is, maar in Tilburg ging dat afgelopen jaar nog wat harder. Het aantal miljoenenwoningen in de stad steeg met liefst zeventig procent, meldt onderzoeksbureau Calcasa. Ook in Oisterwijk groeit het aantal miljoenenhuizen hard.