Reeshof spant de kroon met vuurwerkoverlast: ‘Op piekmomenten was het niet bij te houden’

Burgemees­ter Goirle: ‘Nee we zijn niet dom, incapabel, dictators of geldwolven’

8 januari GOIRLE - Ook Mark van Stappershoef, burgemeester van Goirle, schaart zich achter een vuurwerkverbod. In zijn bewogen nieuwjaarsrede liet hij dinsdag zijn frustratie over geluidsoverlast en vernielingen door vuurwerk in zijn gemeente even de vrije loop. Ook is hij het schelden beu - ‘ik maak jullie allemaal kapot’ - op zijn mensen.