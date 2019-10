Reeshofdijk ligt opnieuw onder een vergrootglas

Wat is er precies aan de hand op de Reeshofdijk?

Binnen nauwelijks een week tijd werden twee straatroven gepleegd en vonden er twee pogingen tot straatroof plaats. Overigens was een van de mislukte pogingen in de Alleenhouderstraat, dat is een heel stuk verderop op de route. Maar toch, het baart zorgen. Op 5 oktober was het ook al ‘raak’ op de Reeshofdijk, toen een jongen van zijn fiets werd beroofd.