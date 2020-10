Reflectoren en onderzoek na twee ernstige botsingen tegen dezelfde boom in Tilburg

Deze week is extra belijning aangebracht op de weg en reflectorpaaltjes markeren de bocht beter. Ook loopt er nog een onderzoek naar het asfalt. De woordvoerder: ,,De ongelukken gebeurden na een lange, droge periode. Als het dan gaat regenen wordt asfalt gladder. Om te kijken of het op deze plek problematisch is, doen we een asfaltstroefheidsonderzoek.” De uitkomst daarvan is nog niet bekend.

Fatale afloop

Afgelopen week ging het twee keer mis in deze bocht in de Sweelincklaan. In de nacht van donderdag op vrijdag raakte een agente door nog onbekende oorzaak de macht over het stuur kwijt toen ze op weg was naar een inbraakmelding in Moergestel. Ze raakte eerst een lantaarnpaal en kwam vervolgens tot stilstand tegen de boom. Haar wagen vloog in brand. De agente moest voor behandeling naar het ziekenhuis maar raakte niet ernstig gewond.